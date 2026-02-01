Uma ocorrência com lâmina de roçadeira em São José dos Campos terminou com duas pessoas feridas e prisão em flagrante nesse sábado (31), no Jardim Anhembi. Segundo o registro policial, durante uma briga entre irmãos, uma mulher (esposa de um deles) foi atingida na região da cabeça e na mão, e um homem ficou ferido após agressões.
O caso foi registrado em uma residência na rua Serra do Paranapiacaba, no Jardim Anhembi, na zona sudeste da cidade.
De acordo com o boletim, houve um desentendimento entre dois irmãos, de 31 e 48 anos. Durante a confusão, o mais velho teria tentado agredir o mais novo com uma barra de ferro. Ainda conforme o registro, o irmão mais novo conseguiu tomar o objeto e passou a agredir o mais velho, provocando lesões.
Na sequência, segundo o registro policial, um dos envolvidos, o de 48 anos, arremessou uma lâmina de roçadeira em direção à mulher, que é esposa do irmão. Ela foi atingida do lado esquerdo da cabeça, atrás da orelha, e também sofreu ferimento na mão direita.
O homem ferido e a mulher, de 43 anos, atingida na ocorrência foram socorridos por unidade de resgate e encaminhados para atendimento médico no pronto-socorro da Clínica Sul, segundo o registro.
A lâmina usada na agressão foi recolhida e apreendida. Após a apresentação do caso e análise dos elementos, a autoridade policial considerou configurado o flagrante, com enquadramento de lesão corporal no contexto de violência doméstica, conforme o boletim.
A ocorrência foi direcionada à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) por envolver vítima do sexo feminino. Para um dos envolvidos, o irmão de 31 anos, foi arbitrada fiança de R$ 1.500, que não havia sido paga até o registro da ocorrência.