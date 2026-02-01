Uma ocorrência com lâmina de roçadeira em São José dos Campos terminou com duas pessoas feridas e prisão em flagrante nesse sábado (31), no Jardim Anhembi. Segundo o registro policial, durante uma briga entre irmãos, uma mulher (esposa de um deles) foi atingida na região da cabeça e na mão, e um homem ficou ferido após agressões.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado em uma residência na rua Serra do Paranapiacaba, no Jardim Anhembi, na zona sudeste da cidade.