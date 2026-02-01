Vídeo obtido por OVALE mostra uma briga generalizada ao final do show do cantor Natanzinho Lima, no Complexo Turístico da Rua da Praia, na noite desse sábado (31), em São Sebastião. Ao término da apresentação houve confusão e tiros. Um adolescente de 17 anos morreu após ser baleado.
De acordo com o boletim de ocorrência, dois adolescentes, de 17 e 16 anos, foram baleados e socorridos para o pronto-socorro da cidade. O mais velho apresentava “ferimento por disparo na região cervical, encontrando-se sedada, com quadro clínico considerado mais grave e com risco elevado de morte”.
Por volta de 5h40 deste domingo (1º), a Polícia Civil recebeu de familiares a confirmação da morte do adolescente de 17 anos, que não resistiu aos ferimentos. Ele foi identificado como Iago Rodrigues de Jesus.
O adolescente de 16 anos seguia internado durante a madrugada deste domingo. Segundo o boletim de ocorrência, ele apresentava “ferimentos por disparo na região cervical e na região da cintura, encontrando-se em estado geral considerado estável, sem risco iminente de morte”.
Informações ainda não confirmadas oficialmente apontam que um segundo adolescente teria morrido após o show, também baleado. E que uma terceira pessoa estaria em estado grave no hospital. No entanto, ambas as informações ainda não foram confirmadas pelas autoridades. A ocorrência segue em apuração.
A SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo foi procurada pela reportagem, mas ainda não se pronunciou sobre a ocorrência.