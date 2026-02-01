Vídeo obtido por OVALE mostra uma briga generalizada ao final do show do cantor Natanzinho Lima, no Complexo Turístico da Rua da Praia, na noite desse sábado (31), em São Sebastião. Ao término da apresentação houve confusão e tiros. Um adolescente de 17 anos morreu após ser baleado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, dois adolescentes, de 17 e 16 anos, foram baleados e socorridos para o pronto-socorro da cidade. O mais velho apresentava “ferimento por disparo na região cervical, encontrando-se sedada, com quadro clínico considerado mais grave e com risco elevado de morte”.