Um adolescente de 17 anos foi baleado e morreu após show do cantor Natanzinho Lima no Complexo Turístico da Rua da Praia, na noite desse sábado (31), em São Sebastião. Ao término da apresentação houve confusão e tiros.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, dois adolescentes, de 17 e 16 anos, foram baleados e socorridos para o pronto-socorro da cidade. O mais velho apresentava “ferimento por disparo na região cervical, encontrando-se sedada, com quadro clínico considerado mais grave e com risco elevado de morte”.
Por volta de 5h40 deste domingo (1º), a Polícia Civil recebeu de familiares a confirmação da morte do adolescente de 17 anos, que não resistiu aos ferimentos. Ele foi identificado como Iago Rodrigues de Jesus.
O adolescente de 16 anos seguia internado durante a madrugada deste domingo. Segundo o boletim de ocorrência, ele apresentava “ferimentos por disparo na região cervical e na região da cintura, encontrando-se em estado geral considerado estável, sem risco iminente de morte”.
Informações ainda não confirmadas oficialmente apontam que um segundo adolescente teria morrido após o show, também baleado. E que uma terceira pessoa estaria em estado grave no hospital. No entanto, ambas as informações ainda não foram confirmadas pelas autoridades. A ocorrência segue em apuração.
Vídeo obtido por OVALE mostra uma briga generalizada entre diversas pessoas ao final da apresentação, além da intervenção de policiais militares para conter os agressores.
A SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo foi procurada pela reportagem, mas ainda não se pronunciou sobre a ocorrência. A Prefeitura de São Sebastião também foi procurada, mas ainda não se manifestou. O espaço segue aberto.