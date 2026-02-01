Um adolescente de 17 anos foi baleado e morreu após show do cantor Natanzinho Lima no Complexo Turístico da Rua da Praia, na noite desse sábado (31), em São Sebastião. Ao término da apresentação houve confusão e tiros.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois adolescentes, de 17 e 16 anos, foram baleados e socorridos para o pronto-socorro da cidade. O mais velho apresentava “ferimento por disparo na região cervical, encontrando-se sedada, com quadro clínico considerado mais grave e com risco elevado de morte”.