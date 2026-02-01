Um adolescente de 17 anos, suspeito de participação no homicídio de um ambulante em São Sebastião, foi localizado e apreendido na noite da última quarta-feira (29).

O crime ocorreu em dezembro de 2025, no bairro Juquehy. A apreensão foi realizada em Barra do Una durante patrulhamento preventivo.

Apreensão