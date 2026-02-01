Um adolescente de 17 anos, suspeito de participação no homicídio de um ambulante em São Sebastião, foi localizado e apreendido na noite da última quarta-feira (29).
O crime ocorreu em dezembro de 2025, no bairro Juquehy. A apreensão foi realizada em Barra do Una durante patrulhamento preventivo.
Apreensão
Os agentes realizavam ronda pela rua Manoel Neto. O jovem suspeito demonstrou nervosismo ao avistar a viatura, o que motivou a abordagem.
Durante os questionamentos, ele tentou ocultar sua identidade dizendo não se lembrar do número, mas foi levado à delegacia para as confirmações.
A consulta aos sistemas policiais confirmou que o jovem era procurado pelo crime em Juquehy.
Além dele, outras três pessoas participaram do homicídio, segundo as investigações. Os trâmites legais foram acompanhados pela mãe do suspeito. Ele permaneceu detido à disposição da Justiça.