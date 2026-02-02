03 de fevereiro de 2026
FOLIA

Cruzeiro realiza a 2ª Edição do Carnaval das Famílias

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
A Prefeitura de Cruzeiro anunciou a realização da segunda edição do Carnaval das Famílias 2026 entre os dias 14 e 17 de fevereiro.

O evento gratuito acontecerá no Museu Major Novaes, das 16h às 23h, com foco em lazer, cultura e convivência entre diferentes gerações.

A iniciativa busca integrar o patrimônio cultural às atividades de entretenimento da população, por isso, a proposta é inclusiva dentro do museu, que é um dos patrimônios históricos da cidade.

O cronograma completo de atrações e atividades será divulgado nos próximos dias por meio do site oficial do município.

