Um carro bateu e quebrou um poste na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes (Marginal da Via Dutra), em Caçapava, na altura da região do Jardim Jequitibá, atrás do clube Jequitibá, entre o fim da madrugada e o começo da manhã deste domingo (1º). Duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital Fusam.
Segundo relatos apurados pela reportagem, o motorista perdeu o controle do veículo e atingiu o poste. No trecho, a velocidade máxima permitida é de 50 km/h. Com o impacto, o poste ficou quebrado e, em seguida, o carro — um Renault — pegou fogo e ficou completamente destruído pelas chamas.
Testemunhas afirmam que o veículo chegou a “explodir” em determinado momento depois da batida. As circunstâncias exatas do acidente ainda serão apuradas.
A ocorrência foi registrada na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, via que margeia a rodovia Presidente Dutra, em Caçapava, em um ponto atrás do clube Jequitibá. A avenida é uma das principais ligações urbanas pela marginal.
A informação apurada pela reportagem é de que duas pessoas ficaram feridas: um homem, que estaria na condução do carro, e uma mulher. Ambos teriam sido levados para atendimento na Fusam. Até a última atualização desta matéria, não havia detalhes oficiais sobre o estado de saúde das vítimas.
Equipes da EDP estiveram no local na manhã deste domingo para efetuar a troca do poste danificado. Com poste quebrado e possível fiação envolvida, a orientação é que motoristas e pedestres redobrem a atenção ao passar pelo trecho até a normalização completa dos serviços.