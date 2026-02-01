Um carro bateu e quebrou um poste na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes (Marginal da Via Dutra), em Caçapava, na altura da região do Jardim Jequitibá, atrás do clube Jequitibá, entre o fim da madrugada e o começo da manhã deste domingo (1º). Duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital Fusam.

Segundo relatos apurados pela reportagem, o motorista perdeu o controle do veículo e atingiu o poste. No trecho, a velocidade máxima permitida é de 50 km/h. Com o impacto, o poste ficou quebrado e, em seguida, o carro — um Renault — pegou fogo e ficou completamente destruído pelas chamas.