03 de fevereiro de 2026
PRODUTIVIDADE

Polícia bate recorde de prisões no Vale: 10,3 mil em um ano

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
As forças públicas de segurança do Vale do Paraíba efetuaram 10.373 prisões em 2025, maior número registrado na série histórica da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo. Antes disso, o maior número de prisões havia sido registrado em 2013, com 9.992.

O recorde da série histórica ainda aponta outra dado que impressiona. Em média, as polícias realizaram 28 prisões por dia na região no ano passado.

O número de presos é superior à população de 14 cidades do Vale, que têm menos do que 10,3 mil habitantes, como Bananal, Queluz e Lavrinhas.

Além do recorde histórico, o número de prisões em 2025 representou um aumento de 10,49% na comparação com 2024, com 10.373 prisões contra 9.388.

Prisões

Outro indicador da SSP mostra que as forças de segurança da região prenderam 7.126 infratores em flagrante e 4.439 por mandado de prisão, acumulando 11.565 infratores presos no ano passado, também maior número da série histórica da SSP.

Anteriormente, o maior número havia sido registrado em 2013, com 7.863 presos em flagrante e 3.171 por mandato, acumulando 11.034 infratores presos.

Ambos os indicadores tiveram aumento em 2025 na comparação com 2024. O de infratores presos em flagrante cresceu 12,45% (7.126 contra 6.337) e o de presos por mandado aumentou 0,16% (4.439 ante 4.432).

Adolescentes

O percentual de adolescentes apreendidos pelas forças de segurança foi ainda maior do que o dos adultos: 33% de crescimento no ano passado ante o período anterior.

As polícias apreenderam 1.051 adolescentes, sendo 895 em flagrante e 156 por mandado, contra 791 detenções em 2024, que registrou 651 infratores apreendidos em flagrante e 140 por mandado.

