As forças públicas de segurança do Vale do Paraíba efetuaram 10.373 prisões em 2025, maior número registrado na série histórica da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo. Antes disso, o maior número de prisões havia sido registrado em 2013, com 9.992.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O recorde da série histórica ainda aponta outra dado que impressiona. Em média, as polícias realizaram 28 prisões por dia na região no ano passado.