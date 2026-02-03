As forças públicas de segurança do Vale do Paraíba efetuaram 10.373 prisões em 2025, maior número registrado na série histórica da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo. Antes disso, o maior número de prisões havia sido registrado em 2013, com 9.992.
O recorde da série histórica ainda aponta outra dado que impressiona. Em média, as polícias realizaram 28 prisões por dia na região no ano passado.
O número de presos é superior à população de 14 cidades do Vale, que têm menos do que 10,3 mil habitantes, como Bananal, Queluz e Lavrinhas.
Além do recorde histórico, o número de prisões em 2025 representou um aumento de 10,49% na comparação com 2024, com 10.373 prisões contra 9.388.
Prisões
Outro indicador da SSP mostra que as forças de segurança da região prenderam 7.126 infratores em flagrante e 4.439 por mandado de prisão, acumulando 11.565 infratores presos no ano passado, também maior número da série histórica da SSP.
Anteriormente, o maior número havia sido registrado em 2013, com 7.863 presos em flagrante e 3.171 por mandato, acumulando 11.034 infratores presos.
Ambos os indicadores tiveram aumento em 2025 na comparação com 2024. O de infratores presos em flagrante cresceu 12,45% (7.126 contra 6.337) e o de presos por mandado aumentou 0,16% (4.439 ante 4.432).
Adolescentes
O percentual de adolescentes apreendidos pelas forças de segurança foi ainda maior do que o dos adultos: 33% de crescimento no ano passado ante o período anterior.
As polícias apreenderam 1.051 adolescentes, sendo 895 em flagrante e 156 por mandado, contra 791 detenções em 2024, que registrou 651 infratores apreendidos em flagrante e 140 por mandado.