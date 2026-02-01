Confusão, tiros e morte marcaram show no Complexo Turístico da Rua da Praia, na noite desse sábado (31), em São Sebastião, que contou com apresentação do cantor Natanzinho Lima.

No término da apresentação, segundo informações preliminares, uma pessoa teria sido baleada e morrido horas depois em razão dos ferimentos. Ainda não há informações oficiais sobre a ocorrência e nem se há outras vítimas e feridos.