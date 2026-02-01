Confusão, tiros e morte marcaram show no Complexo Turístico da Rua da Praia, na noite desse sábado (31), em São Sebastião, que contou com apresentação do cantor Natanzinho Lima.
No término da apresentação, segundo informações preliminares, uma pessoa teria sido baleada e morrido horas depois em razão dos ferimentos. Ainda não há informações oficiais sobre a ocorrência e nem se há outras vítimas e feridos.
Vídeo mostra uma briga generalizada entre diversas pessoas, além da intervenção de policiais militares para conter os agressores.
Nas redes sociais, uma jovem lamentou a morte do irmão, chamado por ela de Iago: “Porque, meu Deus, fizeram isso com você, meu maninho. Porque senhor, covardia senhor, tiraram meu irmão de mim. Porque tanto sofrimento senhor, porque meu Iago, porque Deus”, escreveu a jovem em publicação neste domingo (1º).
A SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo foi procurada pela reportagem, mas ainda não se pronunciou sobre a ocorrência.
* Matéria em atualização