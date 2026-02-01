Cinco adegas foram fechadas e estabelecimentos receberam multas, notificações e apreensão de mercadorias durante operação de fiscalização 'Caraguá Segura', em Caraguatatuba.
A ação ocorreu na última quinta-feira (29), num esforço integrado entre as polícias Militar e Civil, Guarda Civil Municipal e fiscais da Prefeitura.
Houve visita a comércios nos bairros Rio do Ouro, Indaiá e Centro para verificar alvarás, higiene e regularidade tributária.
Ocorrências
No bairro Rio do Ouro, duas adegas tiveram atividades encerradas por falta de licenciamento, mesma irregularidade que causou o fechamento de um estabelecimento no Indaiá.
Na região central, as equipes fecharam outras duas unidades e notificaram uma terceira por descumprimento de normas municipais.
A Vigilância Sanitária fiscalizou sete locais, resultando em autos de infração e no descarte de produtos sem padrões de segurança e qualidade, além de falta de higiene adequada.
O cronograma de vistorias de posturas e vigilância sanitária segue ativo em diferentes bairros da cidade.