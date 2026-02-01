02 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CARAGUÁ SEGURA

Cinco adegas são fechadas durante fiscalização em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Fiscalização da Operação Caraguá Segura
Fiscalização da Operação Caraguá Segura

Cinco adegas foram fechadas e estabelecimentos receberam multas, notificações e apreensão de mercadorias durante operação de fiscalização 'Caraguá Segura', em Caraguatatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação ocorreu na última quinta-feira (29), num esforço integrado entre as polícias Militar e Civil, Guarda Civil Municipal e fiscais da Prefeitura.

Houve visita a comércios nos bairros Rio do Ouro, Indaiá e Centro para verificar alvarás, higiene e regularidade tributária.

Ocorrências

No bairro Rio do Ouro, duas adegas tiveram atividades encerradas por falta de licenciamento, mesma irregularidade que causou o fechamento de um estabelecimento no Indaiá.

Na região central, as equipes fecharam outras duas unidades e notificaram uma terceira por descumprimento de normas municipais.

A Vigilância Sanitária fiscalizou sete locais, resultando em autos de infração e no descarte de produtos sem padrões de segurança e qualidade, além de falta de higiene adequada.

O cronograma de vistorias de posturas e vigilância sanitária segue ativo em diferentes bairros da cidade.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários