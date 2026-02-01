Cinco adegas foram fechadas e estabelecimentos receberam multas, notificações e apreensão de mercadorias durante operação de fiscalização 'Caraguá Segura', em Caraguatatuba.

A ação ocorreu na última quinta-feira (29), num esforço integrado entre as polícias Militar e Civil, Guarda Civil Municipal e fiscais da Prefeitura.