03 de fevereiro de 2026
INFRAÇÃO

Fiscalização apreende bicicletas elétricas conduzidas por menores

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Ubatuba
Responsáveis legais deverão retirar os veículos
Responsáveis legais deverão retirar os veículos

Uma operação de fiscalização em Ubatuba resultou na apreensão de bicicletas elétricas conduzidas por menores de idade no bairro Perequê-Açu.

A ação ocorreu na última quinta-feira (29), após denúncias recebidas pela Prefeitura Municipal de Ubatuba sobre o tráfego em alta velocidade e a falta de equipamentos de segurança no local. 

Ocorrência

Durante a fiscalização, agentes flagraram dois adolescentes em desacordo com as normas vigentes. 

Eles tiveram os veículos apreendidos e foram advertidos.

A retirada só poderá ser feita pelo adulto responsável legal dos adolescentes.

Regras

Confira as regras estabelecidas na legislação:

  • Condutor deve ter pelo menos 18 anos.

  • O uso de capacete é obrigatório.

  • Deve-se respeitar os limites estabelecidos para a via.

  • É necessário portar os documentos exigidos pela regulamentação.

  • São proibidas alterações que aumentem a potência ou velocidade, sob risco de enquadramento como ciclomotor.

    • Sanções

    As sanções para a infração às regras incluem advertências, multas e apreensão do veículo.

    Novas fiscalizações serão realizadas em outros bairros, especialmente em locais com grande fluxo de pedestres, para reforçar a segurança viária.

