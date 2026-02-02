Uma operação de fiscalização em Ubatuba resultou na apreensão de bicicletas elétricas conduzidas por menores de idade no bairro Perequê-Açu.
A ação ocorreu na última quinta-feira (29), após denúncias recebidas pela Prefeitura Municipal de Ubatuba sobre o tráfego em alta velocidade e a falta de equipamentos de segurança no local.
Ocorrência
Durante a fiscalização, agentes flagraram dois adolescentes em desacordo com as normas vigentes.
Eles tiveram os veículos apreendidos e foram advertidos.
A retirada só poderá ser feita pelo adulto responsável legal dos adolescentes.
Regras
Confira as regras estabelecidas na legislação:
-
Condutor deve ter pelo menos 18 anos.
-
O uso de capacete é obrigatório.
Deve-se respeitar os limites estabelecidos para a via.
É necessário portar os documentos exigidos pela regulamentação.
São proibidas alterações que aumentem a potência ou velocidade, sob risco de enquadramento como ciclomotor.
Sanções
As sanções para a infração às regras incluem advertências, multas e apreensão do veículo.
Novas fiscalizações serão realizadas em outros bairros, especialmente em locais com grande fluxo de pedestres, para reforçar a segurança viária.