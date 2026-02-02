Uma operação de fiscalização em Ubatuba resultou na apreensão de bicicletas elétricas conduzidas por menores de idade no bairro Perequê-Açu.

A ação ocorreu na última quinta-feira (29), após denúncias recebidas pela Prefeitura Municipal de Ubatuba sobre o tráfego em alta velocidade e a falta de equipamentos de segurança no local.

