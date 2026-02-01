Uma força-tarefa entre a Polícia Militar Ambiental e a Secretaria de Meio Ambiente de Ubatuba desarticulou um esquema de extração irregular de areia no bairro Jardim Carolina. A atividade clandestina ocorria nas margens do Rio Grande, ao final da rua Maria Paula dos Santos.

Durante a fiscalização, os agentes confirmaram o uso de uma balsa para retirar sedimentos do leito do rio sem autorização e realizaram a apreensão e a destruição dos equipamentos utilizados no local.