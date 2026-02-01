02 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DANO AMBIENTAL

Polícia flagra roubo de areia de margem de rio na região

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Ubatuba
Areia retirada das margens era transportada por meio de uma balsa
Areia retirada das margens era transportada por meio de uma balsa

Uma força-tarefa entre a Polícia Militar Ambiental e a Secretaria de Meio Ambiente de Ubatuba desarticulou um esquema de extração irregular de areia no bairro Jardim Carolina. A atividade clandestina ocorria nas margens do Rio Grande, ao final da rua Maria Paula dos Santos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante a fiscalização, os agentes confirmaram o uso de uma balsa para retirar sedimentos do leito do rio sem autorização e realizaram a apreensão e a destruição dos equipamentos utilizados no local.

A extração de areia sem licenciamento provoca assoreamento do curso d'água, erosão acelerada das margens, desequilíbrio da fauna e flora local e causa riscos à segurança das áreas vizinhas.

Não há informações sobre prisões ou autuações decorrentes da operação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários