A Prefeitura de São José dos Campos informa que, a partir dessa segunda-feira (2), 34 linhas do transporte público coletivo voltarão a operar em seus horários normais devido ao término do período de recesso escolar (veja as linhas abaixo).
Segundo a administração, a retomada do horário regular atende ao retorno das atividades escolares e ao aumento natural do fluxo de passageiros, assegurando aos usuários a frequência e a capacidade adequadas dos veículos.
Os passageiros podem consultar horários e itinerários das linhas do transporte coletivo pelo site da Prefeitura (clique aqui).
A consulta também pode ser feita por meio de aplicativos de mobilidade, como Cittamobi, Moovit e Google Maps, que disponibilizam informações sobre linhas, trajetos e previsão de chegada dos ônibus nos pontos (clique aqui).
Em caso de dúvidas, os usuários podem entrar em contato com a Central 156, canal oficial de atendimento da Prefeitura.
Linhas que retomam ao horário normal:
105 – Bairro dos Freitas / Av. Eng. Francisco José Longo
107 – Altos da Vl. Paiva / Av. Eng. Francisco José Longo
115 – Vl. Dirce / Altos de Santana / Av. Eng. Francisco José Longo
119 – Colonial / Aquarius
121 – Urbanova / Esplanada / Terminal Central
128 – Urbanova-Colinas / Terminal Central
201 – Terminal Central / Bairrinho
202 – Bom Retiro / Terminal Central
204A – Pq. Novo Horizonte / via Pedro A. Cabral
204B – Pq. Novo Horizonte / José Longo
206 – Jd. Santa Inês / José Longo
209 – Jd. Uirá / Terminal Central
214 – Vl. Tesouro / Sebastião Gualberto / Av. Eng. Francisco José Longo
222 – Galo Branco / Jd. Aquarius
229 – Terminal Central / Jd. Uirá – via Pedro A. Cabral
231 – Vl. do Tesouro / Vl. Dirce
237 – Pq. Novo Horizonte / Jd. Aquarius
240 – Pq. Novo Horizonte / Campo dos Alemães
242 – Majestic / Praça Afonso Pena
243 – Santa Maria / José Longo – via Jd. São José, Coqueiro e Frei Galvão
244 – Jardim São José / Terminal Central
303 – Colonial / Rodoviária
304 – Colonial / Praça Afonso Pena
305 – Jd. São Judas Tadeu / Terminal Central
311 – Limoeiro / Jd. das Indústrias / Praça Afonso Pena
313 – Aquarius-Colinas / Terminal Central
315 – Parque Interlagos / Terminal Central
320 – Pq. Industrial – Jd. das Indústrias / Praça Afonso Pena
323 – Campo dos Alemães / Terminal Central
331 – Campo dos Alemães / Aquárius
339 – Alimentadora Dom Pedro / Estação Sul
340 – ECO Campos de São José - via Cambuí / Centro
341A – ECO Campos de São José / Terminal Central
341B – ECO Campos de São José / Av. Francisco José Longo