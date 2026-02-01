A Prefeitura de São José dos Campos informa que, a partir dessa segunda-feira (2), 34 linhas do transporte público coletivo voltarão a operar em seus horários normais devido ao término do período de recesso escolar (veja as linhas abaixo).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a administração, a retomada do horário regular atende ao retorno das atividades escolares e ao aumento natural do fluxo de passageiros, assegurando aos usuários a frequência e a capacidade adequadas dos veículos.