São José dos Campos abre o mês de fevereiro com uma oferta de 385 vagas de emprego disponíveis para consulta a partir desta segunda-feira (2).
As oportunidades, mediadas pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), abrangem diversos setores do mercado e são destinadas a candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência.
O setor de teleatendimento concentra o maior volume de contratações, totalizando 120 vagas para operador de telemarketing, além de 20 postos de trabalho exclusivos para pessoas com deficiência.
Outras funções com grande demanda incluem operador de caixa, com 30 vagas, e instalador de linhas telefônicas, com 25 oportunidades.
Ainda há vagas para controlador de acesso, oficial de manutenção, repositor de mercadorias, armazenista, açougueiro, cozinheiro e ajudantes em diversas áreas.
Interessados devem comparecer à sede do PAT, na Praça Afonso Pena, nº 175, no Centro, portando a carteira de trabalho, RG e CPF.
O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, por ordem de chegada até o limite das senhas diárias.
Também é possível consultar as atualizações por meio do site oficial da Prefeitura de São José dos Campos, do Portal Mais Emprego ou pelo aplicativo Sine Fácil.