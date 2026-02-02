São José dos Campos abre o mês de fevereiro com uma oferta de 385 vagas de emprego disponíveis para consulta a partir desta segunda-feira (2).

As oportunidades, mediadas pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), abrangem diversos setores do mercado e são destinadas a candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp