A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) confirmou a manutenção da bandeira tarifária verde para todo o país durante o mês de fevereiro.

A medida reflete as condições favoráveis para geração de energia no SIN (Sistema Interligado Nacional), garantindo que não haverá cobrança de custos adicionais na fatura do consumidor.

