A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) confirmou a manutenção da bandeira tarifária verde para todo o país durante o mês de fevereiro.
A medida reflete as condições favoráveis para geração de energia no SIN (Sistema Interligado Nacional), garantindo que não haverá cobrança de custos adicionais na fatura do consumidor.
O cenário positivo resulta da recuperação dos níveis dos reservatórios nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, impulsionada pelo volume de chuvas registrado na segunda quinzena de janeiro.
Com o nível das usinas hidrelétricas adequado e o suporte das fontes renováveis, a agência não precisará acionar as usinas termelétricas, que possuem custo de operação superior.
Sistema de Bandeiras
O sistema tarifário de bandeiras foi criado em 2015 para indicar o custo real da produção de energia, considerando a disponibilidade hídrica e os recursos de geração, sendo:
- Bandeira Verde: Condições favoráveis. Sem acréscimo na conta.
- Bandeira Amarela: Condições menos favoráveis. Taxa de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira Vermelha (Patamar 1): Geração custosa. Taxa de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos.
- Bandeira Vermelha (Patamar 2): Condições críticas. Taxa de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos.
Próximos passos
Apesar da isenção de taxas, a Aneel reforça a importância do uso responsável da energia elétrica para evitar desperdícios e garantir a sustentabilidade do setor.
De acordo com o cronograma da agência reguladora, a bandeira tarifária adotada em março será definida no próximo dia 27 de fevereiro.