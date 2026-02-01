02 de fevereiro de 2026
FIAT UNO

Carro furtado há 7 anos em Cotia (SP) é recuperado em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Uno furtado em Cotia foi recuperado em SJC
Uno furtado em Cotia foi recuperado em SJC

Um veículo Fiat Uno furtado em Cotia (SP) foi recuperado em São José dos Campos durante uma operação policial. A ação ocorreu na noite de sexta-feira (30) e resultou na prisão de um homem por receptação e adulteração de sinais verificadores.

A prisão, por volta das 21h30, foi feita quando policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram o automóvel na rua Piraquara Club, ao lado de uma adega no bairro Vila Sinhá.

Durante a verificação dos dados do carro, que contava com dois ocupantes, constatou-se que o carro possuía placa diversa e era produto de furto ocorrido em Cotia em 2019.

O condutor alegou que o automóvel havia sido adquirido por R$ 2.500 há cerca de duas semanas.

No interior do veículo, foi localizado um documento de vistoria, datado de 2025, que já indicava a restrição por roubo ou furto.

Diante dos fatos, o responsável foi preso por receptação e adulteração de sinais verificadores. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

