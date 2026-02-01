Um veículo Fiat Uno furtado em Cotia (SP) foi recuperado em São José dos Campos durante uma operação policial. A ação ocorreu na noite de sexta-feira (30) e resultou na prisão de um homem por receptação e adulteração de sinais verificadores.
A prisão, por volta das 21h30, foi feita quando policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram o automóvel na rua Piraquara Club, ao lado de uma adega no bairro Vila Sinhá.
Durante a verificação dos dados do carro, que contava com dois ocupantes, constatou-se que o carro possuía placa diversa e era produto de furto ocorrido em Cotia em 2019.
O condutor alegou que o automóvel havia sido adquirido por R$ 2.500 há cerca de duas semanas.
No interior do veículo, foi localizado um documento de vistoria, datado de 2025, que já indicava a restrição por roubo ou furto.
Diante dos fatos, o responsável foi preso por receptação e adulteração de sinais verificadores. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.