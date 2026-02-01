Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), prenderam um procurado pela Justiça pelo crime de furto, durante patrulhamento no bairro Vila Industrial, em São José dos Campos.

A prisão aconteceu na quinta-feira (29), quando o suspeito foi abordado na praça José Avelino de Oliveira.

