02 de fevereiro de 2026
MANDADO DE PRISÃO

Foragido da Justiça é preso em praça de São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
Procurado pela Justiça foi preso na praça José Avelino de Oliveira, Vila Industrial
Procurado pela Justiça foi preso na praça José Avelino de Oliveira, Vila Industrial

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), prenderam um procurado pela Justiça pelo crime de furto, durante patrulhamento no bairro Vila Industrial, em São José dos Campos.

A prisão aconteceu na quinta-feira (29), quando o suspeito foi abordado na praça José Avelino de Oliveira. 

Nada de ilícito foi encontrado em seu poder, mas em consulta aos sistemas, constatou-se mandado de prisão em aberto pelo crime de furto. 

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

