Um fugitivo do sistema prisional, condenado por latrocínio, foi localizado e preso durante uma corrida de aplicativo em Jacareí.

A ação ocorreu no sábado (31), durante patrulhamento de policiais militares do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Vila Zezé.

