PRESO EM JACAREÍ

Condenado por latrocínio é capturado em corrida de aplicativo

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Condenado por latrocínio foi capturado em Jacareí
Um fugitivo do sistema prisional, condenado por latrocínio, foi localizado e preso durante uma corrida de aplicativo em Jacareí.

A ação ocorreu no sábado (31), durante patrulhamento de policiais militares do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Vila Zezé.

O carro transitava no contrafluxo da rua Machado de Assis e o suspeito, no banco do passageiro, se abaixou ao perceber a presença da viatura, o que motivou a abordagem.

Em consulta aos sistemas, ele foi identificado e constatou-se a situação de foragido da Justiça pelo crime de latrocínio. O homem foi preso e conduzido à delegacia, permanecendo à disposição da Justiça.

