02 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PORTE ILEGAL DE ARMA

PM apreende revólver .38 em abordagem no trânsito em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Revólver Taurus foi apreendido durante patrulhamento na Vila Letônia
Revólver Taurus foi apreendido durante patrulhamento na Vila Letônia

Um homem foi preso e uma arma municiada foi apreendida durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 46º BPM/I em São José dos Campos.

A ação ocorreu na sexta-feira (30), no bairro Vila Letônia, quando a equipe abordou um automóvel Tucson, de cor preta.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante busca veicular, foi localizado dentro de uma mochila um revólver da marca Taurus, calibre.38  e 25 munições intactas.

O responsável foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

A ocorrência foi apresentada no distrito policial de São José dos Campos, onde ele permanece à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários