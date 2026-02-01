Um homem foi preso e uma arma municiada foi apreendida durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 46º BPM/I em São José dos Campos.

A ação ocorreu na sexta-feira (30), no bairro Vila Letônia, quando a equipe abordou um automóvel Tucson, de cor preta.

