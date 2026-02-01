Um homem foi preso e uma arma municiada foi apreendida durante patrulhamento de policiais militares da Força Tática do 46º BPM/I em São José dos Campos.
A ação ocorreu na sexta-feira (30), no bairro Vila Letônia, quando a equipe abordou um automóvel Tucson, de cor preta.
Durante busca veicular, foi localizado dentro de uma mochila um revólver da marca Taurus, calibre.38 e 25 munições intactas.
O responsável foi preso por porte ilegal de arma de fogo.
A ocorrência foi apresentada no distrito policial de São José dos Campos, onde ele permanece à disposição da Justiça.