A ação ocorreu na noite deste sábado (31), após uma denúncia de briga entre um casal.

A Polícia Militar de Caçapava apreendeu 54 munições de diversos calibres, incluindo projéteis de uso restrito, no bairro Vitória Vale.

Ocorrência

Policiais da equipe da 3ª Cia. do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foi acionada para atender uma ocorrência de discussão doméstica.

No local, encontraram apenas a esposa do suspeito.