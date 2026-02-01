A Polícia Militar de Caçapava apreendeu 54 munições de diversos calibres, incluindo projéteis de uso restrito, no bairro Vitória Vale.
A ação ocorreu na noite deste sábado (31), após uma denúncia de briga entre um casal.
O responsável fugiu.
Ocorrência
Policiais da equipe da 3ª Cia. do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foi acionada para atender uma ocorrência de discussão doméstica.
No local, encontraram apenas a esposa do suspeito.
Segundo o relato da mulher, o marido teria fugido armado momentos antes da chegada da viatura, deixando munições dentro da residência.
Varredura na Mata
Além do material entregue pela esposa, a polícia foi informada de que o homem teria descartado uma sacola plástica em uma área de mata nos fundos do imóvel.
Em varredura no terreno, os agentes localizaram mais munições, totalizando 54 unidades.
Entre os itens apreendidos, uma munição de calibre 9mm, classificada como de uso restrito.
Responsável
Investigações devem apurar a origem das munições e identificar o responsável.
Até o momento, o homem que fugiu armado não foi localizado.