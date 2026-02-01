Um homem procurado pela Justiça por ameaça foi localizado e preso em Caraguatatuba .
A ação ocorreu na noite de sábado (30), durante patrulhamento de policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Aruan.
A equipe abordou o suspeito na via pública e, em consulta aos de segurança, constatou-se a existência de um mandado de prisão em vigor pelo Art.147 do Código Penal, expedido em seu desfavor.
Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.