02 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPERAÇÃO VERÃO

Foragido da Justiça é localizado e preso em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Procurado foi localizado e preso no bairro Aruan
Procurado foi localizado e preso no bairro Aruan

Um homem procurado pela Justiça por ameaça foi localizado e preso em Caraguatatuba .

A ação ocorreu na noite de sábado (30), durante patrulhamento de policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Aruan.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe abordou o suspeito na via pública e, em consulta aos  de segurança, constatou-se  a existência de um mandado de prisão em vigor pelo Art.147 do Código Penal, expedido em seu desfavor.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários