Um homem procurado pela Justiça por ameaça foi localizado e preso em Caraguatatuba .

A ação ocorreu na noite de sábado (30), durante patrulhamento de policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro Aruan.

