02 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CHUVAS FORTES

Ponte cede e moradores de 4 bairros ficam ilhados em Santa Branca

Por Da redação | Santa Branca
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Defesa Civil
Após ponte ceder moradores de quatro bairros ficam ilhados em Santa Branca
Após ponte ceder moradores de quatro bairros ficam ilhados em Santa Branca

Moradores de quatro bairros da zona rural de Santa Branca estão isolados desde a noite da última quinta-feira (29), após uma ponte ceder durante um forte temporal que atingiu a cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Desde a manhã deste sábado (31), equipes da Defesa Civil e do setor de engenharia do município trabalham no local para a construção de um acesso provisório.

A ponte fica na estrada que liga Santa Branca a Guararema. Com a chuva intensa registrada na noite de quinta, o nível da água subiu rapidamente e a via ficou completamente alagada, o que provocou danos à estrutura.

O rompimento comprometeu o único acesso à região, deixando as comunidades Jacaré, Mombuca, Santa Tereza e Santa Cruz, sem acesso a área urbana da cidade.

De acordo com a Prefeitura de Santa Branca, os trabalhos se concentram no aterro da região, onde está sendo preparada uma passagem alternativa. A expectativa é que o acesso emergencial seja liberado até o fim do dia, permitindo o deslocamento de moradores e o atendimento de serviços essenciais.

A Defesa Civil municipal informou ainda que segue monitorando a área e orienta que a população evite transitar pela estrada até que a situação seja normalizada. Não há registro de feridos.

* Com informações da rádio CBN Vale

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários