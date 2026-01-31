Moradores de quatro bairros da zona rural de Santa Branca estão isolados desde a noite da última quinta-feira (29), após uma ponte ceder durante um forte temporal que atingiu a cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Desde a manhã deste sábado (31), equipes da Defesa Civil e do setor de engenharia do município trabalham no local para a construção de um acesso provisório.
A ponte fica na estrada que liga Santa Branca a Guararema. Com a chuva intensa registrada na noite de quinta, o nível da água subiu rapidamente e a via ficou completamente alagada, o que provocou danos à estrutura.
O rompimento comprometeu o único acesso à região, deixando as comunidades Jacaré, Mombuca, Santa Tereza e Santa Cruz, sem acesso a área urbana da cidade.
De acordo com a Prefeitura de Santa Branca, os trabalhos se concentram no aterro da região, onde está sendo preparada uma passagem alternativa. A expectativa é que o acesso emergencial seja liberado até o fim do dia, permitindo o deslocamento de moradores e o atendimento de serviços essenciais.
A Defesa Civil municipal informou ainda que segue monitorando a área e orienta que a população evite transitar pela estrada até que a situação seja normalizada. Não há registro de feridos.
* Com informações da rádio CBN Vale