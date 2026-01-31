As forças de segurança procuram os dois suspeitos de terem baleado um jovem de 24 anos durante um roubo de celular. O caso aconteceu em Jacareí, na noite dessa sexta-feira (30), em uma rua do Parque Santo Antônio. A vítima, que reagiu ao assalto, levou um tiro no tórax. O caso é investigado como tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o registro policial, a ocorrência foi comunicada por volta de 21h37 e aconteceu na avenida Professora Olinda de Almeida Mercadante, nas proximidades da UBS Parque Santo Antônio. O jovem ferido foi socorrido e levado à Santa Casa de Jacareí. Não há informações atualizadas a respeito do estado de saúde dele.