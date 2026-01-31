02 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA SEXUAL

Com alta de 10%, estupro atinge 628 vulneráveis no Vale em 2025

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Elza Fiuza/Agência Brasil
Casos de violência sexual tiveram uma explosão nos últimos anos na região
O estupro de vulnerável mantém tendência de alta e subiu 10% no Vale do Paraíba em 2025 na comparação com o 2024 – 628 a 571 ocorrências.

O número de vítimas do crime sexual nos 12 meses de 2025 é o segundo maior da série histórica da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, que no caso desse crime começa em 2017.

Os 628 registros de estupro de vulnerável no ano passado ficam atrás apenas do ano de 2019, que registrou 637 crimes na região, tornando-se o ano com mais crimes sexuais registrados contra vulneráveis no Vale.

O total de estupros aumentou 6,54% no Vale em 2025 na comparação com 2024. Os casos passaram de 810 para 863.

Nada menos do que 73% das vítimas do total dos estupros são vulneráveis, sem condições de se defender dos abusadores. Normalmente as vítimas são crianças, adolescentes e mulheres em condição de vulnerabilidade.

Os casos de violência sexual tiveram uma explosão nos últimos anos na região, principalmente contra meninas e mulheres, que são as principais vítimas. Tal violência desafia as forças públicas de segurança.

