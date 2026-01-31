O estupro de vulnerável mantém tendência de alta e subiu 10% no Vale do Paraíba em 2025 na comparação com o 2024 – 628 a 571 ocorrências.

O número de vítimas do crime sexual nos 12 meses de 2025 é o segundo maior da série histórica da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, que no caso desse crime começa em 2017.