Mesmo com queda na quantidade de vítimas de homicídio desde 2024, a RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) mantém a liderança da violência no estado, com a maior taxa de vítimas de homicídio de São Paulo desde 2010.

Considerando o ano passado inteiro, a região registra 278 óbitos em assassinatos e taxa de 10,99 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes, a mais alta de todo o estado – 37,55% acima da segunda colocada, a região de Araçatuba, cuja taxa é 7,99.