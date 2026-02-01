A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) tem 6 das 10 cidades com a mais alta taxa de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes do estado de São Paulo, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.
O levantamento é feito por OVALE e compara as 100 maiores cidades paulistas com base nos dados oficiais do governo estadual. O indicador leva em conta o número de pessoas mortas em homicídios no ano passado inteiro.
A liderança da região se mantém mesmo diante de redução do número de homicídios no Vale, que terminou 2025 com 278 mortes contra 295 óbitos em 2024, queda de 5,76%.
No entanto, a queda nos homicídios não foi suficiente para tirar a liderança das cidades do Vale no ranking da violência. Das 11 cidades da região no ranking paulista, seis reduziram a taxa de homicídios na comparação com os dados de 2024. Nas outras cinco, o indicador aumentou.
Lorena manteve a primeira colocação do ranking paulista, com 31,82 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes. A cidade registrou 27 mortes em 2025. Ubatuba passou para a segunda colocação, com 25 mortes e 26,89 vítimas por 100 mil.
Já tendo sido líder no estado, Cruzeiro caiu para a terceira colocação, com 24,01 vítimas por 100 mil e 18 pessoas assassinadas no ano passado. Pindamonhangaba é a quarta colocada da lista estadual, com 15,72 vítimas por 100 mil e 26 assassinatos nos últimos 12 meses.
A cidade de Ibiúna, na região de Sorocaba, tornou-se a quinta do ranking paulista, com taxa de 14,99 e 12 mortos em homicídios.
Caraguatatuba tem 14,09 vítimas por 100 mil e 19 mortes, ocupando a 6ª colocação estadual. Duas cidades fora do Vale ocupam a 7ª e a 8ª posição: Araçatuba (13,78 / 27 mortes) e Rio Claro (13,67 / 28 mortes), respectivamente das regiões de Araçatuba e Piracicaba.
São Sebastião ocupa a 9ª posição da lista do estado, com 13,49 vítimas por 100 mil e 11 assassinatos no ano passado. O ‘top 10’ é fechado com Votuporanga, da região de São José do Rio Preto, que tem taxa de 10,41 e 10 pessoas mortas.
Outras cidades
Caçapava deixou o topo do ranking e aparece na 13ª posição da lista, com 9,36 vítimas por 100 mil e nove pessoas mortas em 2025. Depois de cair para a 28ª posição, Taubaté subiu e está na 19ª colocação do ranking, com 8,69 vítimas por 100 mil e 27 mortes em homicídios.
Guaratinguetá é a 28ª cidade do ranking paulista, com 7,62 vítimas de homicídio por 100 mil e nove mortes no ano passado.
Jacareí também subiu e passou da 66ª para a 50ª posição da lista estadual, com 5,41 vítimas por 100 mil e 13 assassinatos nos últimos 12 meses.
São José dos Campos registrou ligeiro aumento do indicador de 4,44 para 4,73 vítimas de homicídio por 100 mil, com 33 mortes em 2025, ocupando a 59ª posição da lista estadual – estava na 69ª colocação na lista anterior.
As três cidades com as menores taxas de vítimas de homicídio por 100 mil habitantes são Santa Bárbara d'Oeste (região de Piracicaba), Jandira (Grande São Paulo) e São Roque (Sorocaba), respectivamente com 1,04, 0,81 e 0.