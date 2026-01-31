Em seu primeiro jogo com o novo nome, o Jacareí Futebol Clube (ex-Atlético Joseense), perdeu por 2 a 0 para a Penapolense na noite deste sábado (31), no estádio Tenente Carriço, em Penapolis, pela abertura da Série A-4 do Campeonato Paulista de 2026.

Agora, o time da região, sob comando do técnico Augusto Ambrogi, joga em casa no outro sábado (7), quando recebe a Inter de Bebedouro, a partir das 15h, no estádio Du Camposino, em Jacareí.