TENENTE CARRIÇO

Jacareí perde para o Penapolense na estreia da Série A-4

Por Marcos Eduardo Carvalho | Penápolis
| Tempo de leitura: 1 min
Em seu primeiro jogo com o novo nome, o Jacareí Futebol Clube (ex-Atlético Joseense), perdeu por 2 a 0 para a Penapolense na noite deste sábado (31), no estádio Tenente Carriço, em Penapolis, pela abertura da Série A-4 do Campeonato Paulista de 2026.

Agora, o time da região, sob comando do técnico Augusto Ambrogi, joga em casa no outro sábado (7), quando recebe a Inter de Bebedouro, a partir das 15h, no estádio Du Camposino, em Jacareí.

Neste sábado, a equipe da região teve dificuldades contra um adversário bem montado. Aos 40min do primeiro tempo, Hostil fez 1 a 0 para os donos da casa. E, na etapa final, aos 44min, quando o Jacareí tentava uma pressão, Ahmed Ibrahim ampliou para o CAP, desviando de cabeça um cruzamento que veio da direita: 2 a 0.

