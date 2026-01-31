O São José ficou no empate por 1 a 1 com a Inter de Limeira na noite deste sábado (31), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A-2.
Com esse resultado, a Águia do Vale, que teve seu primeiro jogo em casa sob comando do técnico Jorge Castillo, vai a 8 pontos e segue fora do G8. Já a Inter, comandada por Waguinho Dias, vai a seis pontos.
Na próxima rodada, a Águia tem o Clássico do Vale contra o Taubaté, sexta-feira (6), a partir das 19h30, no estádio Joaquinzão, em Taubaté. E a Inter recebe o lanterna São Bento no sábado (7), às 16h, no estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira.
Como foi o jogo
Em campo, o São José até começou melhor, com mais volume, porém, aos 8min, levou o primeiro gol. Após lambança entre o goleiro Gabriel Affonso e o volante Luis Otávio, a bola ficou com Lucas Buchecha, que aproveitou, invadiu pela direta e bateu cruzado, rasteiro: 1 a 0.
Em desvantagem, a Águia do Vale foi para cima e quase empatou aos 12min, com Lucas Reis. Ele recebeu a bola e mandou na trave esquerda, em lance de muito perigo.
Na sequência, aos 14min, em rápida jogada pela esquerda, tabelada, Rikelmi também teve grande chance. Ele avançou pela esquerda e bateu cruzado, rasteiro, à esquerda do goleiro.
De tanto tentar, a Águia conseguiu o empate. Após boa trama pela direita, Matheus Rocha foi à linha de fundo e cruzou para Michael Paulista, que recebeu livre na marca do pênalti e desviou no canto direito: 1 a 1. Depois, os dois times pouco criaram e o placar se manteve até o intervalo.
Na etapa final, a Águia do Vale caiu de ritmo e não conseguiu pressionar. Inclusive, a Inter começou melhor e teve mais chances. Assim ninguém conseguiu chegar ao gol e a partida acabou empatada por 1 a 1.
Ficha técnica
São José
Gabriel Affonso; Matheus Rocha, João Ramos, Léo Rigo (Lucas Múfalo) e Felippe Borges; Luís Otávio, Thomaz Carvalho (Clessione) e Michael Paulista (Danilo Fidélis); Rodrigo Carioca (Gabriel Ramos), Lucas Reis e Rikelmi (Pedro Arthur). Técnico: Jorge Castilho
Inter de Limeira
Saulo; Breno Santos, Eduardo Porto, Frazan (Gustavo Bochecha) e Mário Henrique; Lucas Santos, Lucas Buchecha (Luiz Guilherme) e Claudinho (Marco Antônio); Rafael Oller, Miguel Bianconi (Robson) e Robinho (Vitor Leque). Técnico: Waguinho Dias
Gols: Bochecha, aos 8min e Michael Paulista aos 35min do 1° tempo. Árbitro: Rinaldo Diego de Oliveira. Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: sábado, 31 de janeiro de 2026. Cartões amarelos: Lucas Reis, Thomaz Carvalho, Luis Otávio e Felippe Borges (S); Lucas Santos, Breno Santos e Gustavo Bochecha (I)