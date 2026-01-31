O São José ficou no empate por 1 a 1 com a Inter de Limeira na noite deste sábado (31), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A-2.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com esse resultado, a Águia do Vale, que teve seu primeiro jogo em casa sob comando do técnico Jorge Castillo, vai a 8 pontos e segue fora do G8. Já a Inter, comandada por Waguinho Dias, vai a seis pontos.