A Polícia Militar prendeu um casal durante patrulhamento pela região central de Guaratinguetá, após localizar uma motocicleta produto de furto. O caso ocorreu na sexta-feira (30).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando abordou uma motocicleta que já havia sido irradiada anteriormente pelo COI (Centro de Operações Integradas). Após a verificação do emplacamento, foi confirmado que o veículo possuía registro de furto.
Diante da constatação, os ocupantes da motocicleta foram detidos e conduzidos ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada. O casal permaneceu à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.
A motocicleta foi apreendida e será devolvida ao proprietário após os trâmites legais.