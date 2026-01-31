A Polícia Militar prendeu um casal durante patrulhamento pela região central de Guaratinguetá, após localizar uma motocicleta produto de furto. O caso ocorreu na sexta-feira (30).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando abordou uma motocicleta que já havia sido irradiada anteriormente pelo COI (Centro de Operações Integradas). Após a verificação do emplacamento, foi confirmado que o veículo possuía registro de furto.