02 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
RECEPTAÇÃO

Casal é preso com moto furtada durante patrulhamento em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Veículo foi apreendido em Guaratinguetá
Veículo foi apreendido em Guaratinguetá

A Polícia Militar prendeu um casal durante patrulhamento pela região central de Guaratinguetá, após localizar uma motocicleta produto de furto. O caso ocorreu na sexta-feira (30).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando abordou uma motocicleta que já havia sido irradiada anteriormente pelo COI (Centro de Operações Integradas). Após a verificação do emplacamento, foi confirmado que o veículo possuía registro de furto.

Diante da constatação, os ocupantes da motocicleta foram detidos e conduzidos ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada. O casal permaneceu à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.

A motocicleta foi apreendida e será devolvida ao proprietário após os trâmites legais.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários