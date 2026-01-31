Um adolescente de 14 anos foi detido após praticar ofensas racistas contra outros dois adolescentes, ambos de 15 anos, durante uma partida de futebol realizada no Estádio Municipal de Cruzeiro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu durante a disputa das semifinais da Cruzeiro Cup, competição que acontece no município desde a última segunda-feira (26).
De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas, naturais do Rio de Janeiro, relataram que foram chamadas de “macaco”, além de terem sido alvo de gestos e palavras de cunho racista, proferidos por um jogador argentino da equipe adversária durante o jogo.
Diante da situação, todos os envolvidos foram conduzidos pela GCM (Guarda Civil Municipal) até a Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência.
Após análise dos fatos, a autoridade policial deliberou pelo registro do caso como ato infracional, com base na lei que trata dos crimes resultantes de preconceito de raça ou cor.
O adolescente foi liberado ao responsável legal -- o professor da equipe --, mediante assinatura de termo de compromisso e responsabilidade, conforme prevê o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).
A organização da Cruzeiro Cup reforçou que atos de discriminação e preconceito não serão tolerados, destacando a importância do respeito, da inclusão e do espírito esportivo durante as competições realizadas no município.