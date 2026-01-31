Um adolescente de 14 anos foi detido após praticar ofensas racistas contra outros dois adolescentes, ambos de 15 anos, durante uma partida de futebol realizada no Estádio Municipal de Cruzeiro.

O caso ocorreu durante a disputa das semifinais da Cruzeiro Cup, competição que acontece no município desde a última segunda-feira (26).