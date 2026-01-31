O Vale do Paraíba terminou o ano passado com queda em todos os indicadores de roubos, mas com o furto de veículos em alta. Os números são da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.

O roubo de veículos caiu 13,40% no Vale de janeiro a dezembro de 2025 na comparação com o mesmo período do ano passado. Os crimes reduziram de 597 para 517.