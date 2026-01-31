O Vale do Paraíba terminou o ano passado com queda em todos os indicadores de roubos, mas com o furto de veículos em alta. Os números são da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo.
O roubo de veículos caiu 13,40% no Vale de janeiro a dezembro de 2025 na comparação com o mesmo período do ano passado. Os crimes reduziram de 597 para 517.
O roubo em geral reduziu 27,73% no Vale em 2025, com 2.580 ocorrências contra 3.570 no mesmo intervalo do ano anterior. Também o roubo de carga encerrou o ano passado em queda, com -13%: 52 registros contra 60 em 2024. Não houve nenhum roubo a banco na região nos dois últimos anos.
Dos crimes contra o patrimônio, o furto de veículos cresceu 3,33% em 2025 na comparação com 2024, com 2.264 ocorrências contra 2.191. Já o furto em geral caiu 0,32%, terminando o ano com 21.358 registros contra 21.426 no ano anterior.