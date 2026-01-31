Rail-trail no Vale é a trilha para bicicletas integrada à faixa de domínio da EFCJ (Estrada de Ferro Campos do Jordão) prevista na estruturação da concessão do complexo ferroviário, com foco em turismo rural, aventura, lazer e mobilidade regional.
A proposta atende a solicitações dos municípios de Campos do Jordão e Pindamonhangaba e integra o projeto de concessão do Complexo Turístico Ferroviário, que reúne ferrovia histórica, equipamentos culturais e atrativos voltados à economia do turismo no Vale do Paraíba.
O Rail-trail no Vale é um corredor cicloviário planejado junto à ferrovia, aproveitando a faixa de domínio (a área técnica sob responsabilidade da operação ferroviária). Na prática, a ideia é criar um caminho contínuo e sinalizado para bicicletas, estimulando o contato direto com natureza, cultura local e roteiros de turismo rural.
O Governo de São Paulo vem avançando na modelagem do projeto e já detalhou que a trilha será integrada ao pacote de modernização e operação da EFCJ.
Segundo a proposta, o Rail-trail no Vale ligará Eugênio Lefèvre (região de Santo Antônio do Pinhal) ao centro de Pindamonhangaba, mantendo uma trilha para bicicletas ao longo do trecho da estrada de ferro. O conceito amplia o potencial do eixo Pindamonhangaba–Serra da Mantiqueira, conectando experiência ferroviária e cicloturismo.
Para garantir a continuidade do trajeto, o projeto do Rail-trail no Vale prevê obras e soluções de engenharia, incluindo transposições de cursos d’água e cruzamentos com trechos rodoviários já existentes. Também está prevista a implantação de infraestruturas sobre os trilhos atuais em pontos necessários para manter a trilha conectada.
Outro item citado é a instalação de guarda-corpos e proteções, especialmente nas áreas de transposição, com o objetivo de aumentar a segurança dos ciclistas e organizar o fluxo no corredor.
Com um corredor verde acessível, o Rail-trail no Vale tende a fortalecer roteiros de turismo rural e de aventura — de cafés e restaurantes em áreas mais afastadas a passeios guiados, cicloturismo e experiências ligadas à cultura ferroviária. A lógica é simples: mais fluxo qualificado de visitantes costuma aumentar o consumo local e estimular novos serviços.
A concessão do Complexo Turístico Ferroviário prevê prazo de 24 anos e investimentos estimados em R$ 315 milhões para modernização, operação e reforma da linha férrea, incluindo trilhos, trens históricos e equipamentos operacionais. O pacote também contempla a revitalização e reabertura do Parque Reino das Águas Claras, ampliando o potencial turístico do entorno.
Na prática, a combinação entre ferrovia histórica, trilha ciclável e equipamentos turísticos pretende impulsionar desenvolvimento regional sustentável, diversificar a oferta turística e fortalecer a economia local no Vale do Paraíba.
Como o Rail-trail no Vale está vinculado à concessão, prazos e cronograma final dependem das etapas do processo (editais, leilão, contratação e execução das obras). O que já está desenhado é que a trilha faz parte do pacote de intervenções previsto no projeto do complexo ferroviário.