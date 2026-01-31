Rail-trail no Vale é a trilha para bicicletas integrada à faixa de domínio da EFCJ (Estrada de Ferro Campos do Jordão) prevista na estruturação da concessão do complexo ferroviário, com foco em turismo rural, aventura, lazer e mobilidade regional.

A proposta atende a solicitações dos municípios de Campos do Jordão e Pindamonhangaba e integra o projeto de concessão do Complexo Turístico Ferroviário, que reúne ferrovia histórica, equipamentos culturais e atrativos voltados à economia do turismo no Vale do Paraíba.