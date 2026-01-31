A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a ocorrência de chuvas mais intensas durante o fim de semana no Vale do Paraíba, principalmente no final da tarde. A informação foi confirmada pela tenente Ludmyla Alcântara, diretora-adjunta de Comunicação da Defesa Civil estadual, em entrevista à rádio CBN Vale, na sexta-feira (30).

Segundo a tenente, o cenário previsto indica pancadas de chuva rápidas, porém com maior intensidade, o que aumenta o risco de alagamentos repentinos. Apesar da tendência de temperaturas mais amenas nos próximos dias, a instabilidade deve continuar, com possibilidade de novas pancadas ao longo da semana, especialmente no período da tarde.