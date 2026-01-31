A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a ocorrência de chuvas mais intensas durante o fim de semana no Vale do Paraíba, principalmente no final da tarde. A informação foi confirmada pela tenente Ludmyla Alcântara, diretora-adjunta de Comunicação da Defesa Civil estadual, em entrevista à rádio CBN Vale, na sexta-feira (30).
Segundo a tenente, o cenário previsto indica pancadas de chuva rápidas, porém com maior intensidade, o que aumenta o risco de alagamentos repentinos. Apesar da tendência de temperaturas mais amenas nos próximos dias, a instabilidade deve continuar, com possibilidade de novas pancadas ao longo da semana, especialmente no período da tarde.
A Defesa Civil reforça que, mesmo com uma elevação gradual das temperaturas nos próximos dias, o padrão de chuvas isoladas deve permanecer na região.
A tenente destacou ainda a importância de a população não se expor a situações de risco, principalmente em áreas sujeitas a alagamentos. “A orientação é nunca tentar atravessar vias alagadas e abandonar o veículo imediatamente caso a água comece a subir rapidamente. Uma lâmina de aproximadamente 30 centímetros já é suficiente para arrastar um veículo, o que representa risco grave à vida”, alertou.
Durante a entrevista, a tenente explicou ainda que o ciclone que atuou na costa leste do país perdeu intensidade ao avançar em direção ao Sudeste. Com isso, os impactos foram reduzidos nas cidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, embora o alerta para chuvas intensas localizadas continua mantido para este fim de semana.