Um homem foi preso pela Polícia Militar em Caraguatatuba, na noite de sexta-feira (30), durante uma ocorrência de briga entre um casal, na qual ele não tinha nenhuma participação. No entanto, o nervosismo do suspeito o entregou, e ele acabou abordado e preso pela PM.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso começou quando policiais militares do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) atenderam ocorrência de desinteligência na rua Benedito Fortunato, no bairro Perequê Mirim, na zona sul de Caraguatatuba.