Um homem foi preso pela Polícia Militar em Caraguatatuba, na noite de sexta-feira (30), durante uma ocorrência de briga entre um casal, na qual ele não tinha nenhuma participação. No entanto, o nervosismo do suspeito o entregou, e ele acabou abordado e preso pela PM.
O caso começou quando policiais militares do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) atenderam ocorrência de desinteligência na rua Benedito Fortunato, no bairro Perequê Mirim, na zona sul de Caraguatatuba.
Após a orientação das partes envolvidas, um homem que não fazia parte da ocorrência demonstrou nervosismo excessivo ao tentar entrar em um veículo estacionado na via, o que motivou a abordagem policial.
Durante a averiguação, foi constatado, por meio de consulta aos sistemas informatizados, que havia mandado de prisão em aberto em desfavor do abordado, pelo crime de tráfico de drogas, com validade até o ano de 2045, sendo a ordem judicial posteriormente confirmada via Copom.
O foragido foi preso e conduzido ao Distrito Policial Central, onde foi elaborado o boletim de ocorrência de captura de Procurado, permanecendo recolhido e à disposição da Justiça.