Um homem foi preso pela Polícia Militar em São José dos Campos, na noite de sexta-feira (30), por volta das 21h30, com um carro que havia sido furtado na cidade de Cotia (SP), em julho de 2019.
Ele foi detido por policiais militares do 1° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante operação na região norte de São José dos Campos.
Dois homens foram abordados pelos policiais ao lado de uma adega, na rua Piraquara Club, no bairro Vila Sinhá.
Durante a verificação do emplacamento e chassi do veículo Uno, pertencente a um dos abordados, foi constatado que o carro possuía outra placa. O veículo era produto de furto ocorrido em julho de 2019, na cidade de Cotia.
O abordado informou que o carro era dele e que o adquiriu há cerca de duas semanas, por R$ 2,5 mil.
Dentro do veículo, contudo, os policiais localizaram um papel de vistoria datado de março de 2025, que indicava que o automóvel possuía restrição por furto ou roubo.
O homem foi preso por receptação adulteração veículo e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.