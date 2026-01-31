Um homem foi preso pela Polícia Militar em São José dos Campos, na noite de sexta-feira (30), por volta das 21h30, com um carro que havia sido furtado na cidade de Cotia (SP), em julho de 2019.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele foi detido por policiais militares do 1° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante operação na região norte de São José dos Campos.