02 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE FATAL

Adeus, Luiz: motorista morre após ser arremessado de BMW no Vale

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Artesp
Local do acidente na rodovia Carvalho Pinto, em Jacareí
Local do acidente na rodovia Carvalho Pinto, em Jacareí

O motorista Luiz Henrique Sacoman, 47 anos, morreu após um grave acidente de trânsito na rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em Jacareí. O impacto foi tão forte que a BMW dirigida por ele capotou diversas vezes e Luiz foi arremessado para fora do veículo. O filho dele, de 14 anos, ficou ferido no acidente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O sinistro aconteceu no km 71+900 da rodovia, na pista sentido leste, na tarde dessa sexta-feira (30).

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu um BMW 320i dirigido pela vítima (foto abaixo). O carro sofreu um choque seguido de capotamento. O veículo ficou imobilizado sobre a faixa de rolamento da rodovia.

Segundo informações apuradas no local, Luiz trafegava pela faixa 2 de rolamento quando perdeu o controle da direção. O automóvel subiu no talude e, em seguida, capotou diversas vezes. Com o impacto, o condutor foi arremessado para fora do veículo, que acabou parando sobre a pista.

Luiz chegou a ser submetido a procedimentos de reanimação cardiopulmonar ainda no local, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi constatado pelo médico da unidade de suporte avançado que atendeu a ocorrência.

O adolescente filho da vítima foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado ao pronto-socorro de Jacareí, onde recebeu atendimento médico.

Por se tratar de uma rodovia de tráfego rápido, o local não pôde ser totalmente preservado, sendo necessárias alterações na cena do acidente para a liberação da via e a prevenção de novos sinistros.

A Perícia Técnico-Científica foi acionada e realizou os trabalhos no local. O veículo foi recolhido administrativamente pela Polícia Militar e deverá ser entregue posteriormente a um familiar.

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Jacareí como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários