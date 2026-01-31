O motorista Luiz Henrique Sacoman, 47 anos, morreu após um grave acidente de trânsito na rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em Jacareí. O impacto foi tão forte que a BMW dirigida por ele capotou diversas vezes e Luiz foi arremessado para fora do veículo. O filho dele, de 14 anos, ficou ferido no acidente.

O sinistro aconteceu no km 71+900 da rodovia, na pista sentido leste, na tarde dessa sexta-feira (30).