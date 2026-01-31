O motorista Luiz Henrique Sacoman, 47 anos, morreu após um grave acidente de trânsito na rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em Jacareí. O impacto foi tão forte que a BMW dirigida por ele capotou diversas vezes e Luiz foi arremessado para fora do veículo. O filho dele, de 14 anos, ficou ferido no acidente.
O sinistro aconteceu no km 71+900 da rodovia, na pista sentido leste, na tarde dessa sexta-feira (30).
De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu um BMW 320i dirigido pela vítima (foto abaixo). O carro sofreu um choque seguido de capotamento. O veículo ficou imobilizado sobre a faixa de rolamento da rodovia.
Segundo informações apuradas no local, Luiz trafegava pela faixa 2 de rolamento quando perdeu o controle da direção. O automóvel subiu no talude e, em seguida, capotou diversas vezes. Com o impacto, o condutor foi arremessado para fora do veículo, que acabou parando sobre a pista.
Luiz chegou a ser submetido a procedimentos de reanimação cardiopulmonar ainda no local, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi constatado pelo médico da unidade de suporte avançado que atendeu a ocorrência.
O adolescente filho da vítima foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado ao pronto-socorro de Jacareí, onde recebeu atendimento médico.
Por se tratar de uma rodovia de tráfego rápido, o local não pôde ser totalmente preservado, sendo necessárias alterações na cena do acidente para a liberação da via e a prevenção de novos sinistros.
A Perícia Técnico-Científica foi acionada e realizou os trabalhos no local. O veículo foi recolhido administrativamente pela Polícia Militar e deverá ser entregue posteriormente a um familiar.
O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Jacareí como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.