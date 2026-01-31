Um roubo de celular em Jacareí terminou com um jovem de 24 anos baleado no tórax durante a ação criminosa, na noite dessa sexta-feira (30), em uma rua do Parque Santo Antônio. A vítima reagiu ao assalto e o caso é investigado pela polícia como tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte).
Segundo o registro policial, a ocorrência foi comunicada por volta de 21h37 e aconteceu na avenida Professora Olinda de Almeida Mercadante, nas proximidades da UBS Parque Santo Antônio. O jovem ferido foi socorrido e levado à Santa Casa de Jacareí. Não há informações atualizadas a respeito do estado de saúde dele.
De acordo com as informações apuradas pelas forças de segurança, dois suspeitos chegaram em bicicletas e abordaram a vítima. Durante o roubo, o aparelho foi levado e, em seguida, houve disparo de arma de fogo contra o jovem, que caiu com ferimento na região do tórax (lado direito).
A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada por moradores e, diante da gravidade, o Samu também foi chamado para o atendimento. A área foi preservada para os procedimentos de praxe e a ocorrência foi formalizada para investigação.
Testemunhas relataram que os suspeitos seriam dois indivíduos jovens, vestindo roupas escuras e usando blusas com capuz. Após o disparo, eles fugiram em bicicletas, descendo a via em direção ao bairro.
Na sequência do atendimento, a Polícia Militar informou que, após análise de imagens de câmeras de segurança, as bicicletas que teriam sido usadas pelos autores foram encontradas na rua Dois, no bairro Campo Grande. Um banco de bicicleta também foi localizado e apreendido.
A investigação segue em andamento para identificar e localizar os envolvidos no roubo de celular em Jacareí.