02 de fevereiro de 2026
RECEPTAÇÃO

Adolescente é apreendido pela PM com moto furtada em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Vítima compareceu à Central de Flagrantes de Lorena e teve o veículo devolvido
Vítima compareceu à Central de Flagrantes de Lorena e teve o veículo devolvido

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar em ato infracional de recepção, com uma motocicleta produto de furto em sua posse.

A detenção ocorreu na noite de sexta-feira (30), por volta das 18h45, pelo bairro Olaria.

Policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) aprenderam o adolescente com a moto furtada. A vítima compareceu à Central de Flagrantes de Lorena e teve o veículo devolvido.

