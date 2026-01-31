Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar em ato infracional de recepção, com uma motocicleta produto de furto em sua posse.

A detenção ocorreu na noite de sexta-feira (30), por volta das 18h45, pelo bairro Olaria.