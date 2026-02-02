Em um país que tenta equilibrar ritmo econômico e inclusão social, São Paulo reafirma, em 2026, seu papel de protagonista nacional na geração de emprego e renda. O Estado não apenas concentra grande parte das vagas abertas no Brasil, como também tem investido em políticas públicas que aproximam trabalhadores das demandas reais do mercado. O reflexo desse movimento aparece nos números consistentes de empregabilidade e na expansão de oportunidades em setores estratégicos.

O levantamento anual Empregos em Alta, divulgado pelo LinkedIn, confirma a direção tomada pela economia paulista: inovação, qualificação técnica e ampliação de serviços essenciais.

Entre os cargos que mais cresceram nos últimos três anos estão engenheiro(a) de Inteligência Artificial, auxiliar de enfermagem e planejador(a) financeiro, profissões diretamente conectadas às transformações tecnológicas e às novas exigências de produtividade. Também integram a lista ocupações ligadas a dados, energia, agronegócio, logística e infraestrutura, áreas nas quais São Paulo tradicionalmente exerce forte protagonismo.