Um apartamento na cidade de Jacareí foi atingido por um incêndio na madrugada deste sábado (31), mobilizando a atuação do Corpo de Bombeiros.
A equipe foi acionada por volta de 1h45, para conter incêndio em apartamento de edifício na Avenida das Letras, no bairro Vila Branca.
Segundo os bombeiros, o fogo atingiu uma máquina de lavar e o fogão, queimando cerca de 10 m² de área. Após a extinção das chamas, o local foi deixado em segurança aos cuidados do proprietário. Não houve feridos.