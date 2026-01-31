02 de fevereiro de 2026
INCÊNDIO

Apartamento pega fogo em Jacareí e mobiliza ação dos bombeiros

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Apartamento em chamas em Jacareí
Um apartamento na cidade de Jacareí foi atingido por um incêndio na madrugada deste sábado (31), mobilizando a atuação do Corpo de Bombeiros.

A equipe foi acionada por volta de 1h45, para conter incêndio em apartamento de edifício na Avenida das Letras, no bairro Vila Branca.

Segundo os bombeiros, o fogo atingiu uma máquina de lavar e o fogão, queimando cerca de 10 m² de área. Após a extinção das chamas, o local foi deixado em segurança aos cuidados do proprietário. Não houve feridos.

