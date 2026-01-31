Um apartamento na cidade de Jacareí foi atingido por um incêndio na madrugada deste sábado (31), mobilizando a atuação do Corpo de Bombeiros.

A equipe foi acionada por volta de 1h45, para conter incêndio em apartamento de edifício na Avenida das Letras, no bairro Vila Branca.