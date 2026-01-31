A moradora de Jacareí atingida por um raio durante manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta médica nessa sexta-feira (30) após permanecer internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Santa Marta, em Brasília.

Maria Eli Silva, 58 anos, ficou gravemente ferida quando o raio atingiu a área onde o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) promoveu a manifestação no domingo (25).