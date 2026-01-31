A moradora de Jacareí atingida por um raio durante manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta médica nessa sexta-feira (30) após permanecer internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Santa Marta, em Brasília.
Maria Eli Silva, 58 anos, ficou gravemente ferida quando o raio atingiu a área onde o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) promoveu a manifestação no domingo (25).
Na ocasião, algumas pessoas ficaram desacordadas e 89 precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Ao todo, 47 pessoas foram hospitalizadas e 11 precisaram de cuidados médicos maiores.
Uma delas foi a moradora de Jacareí, que estava com uma amiga em meio à multidão, sob chuva forte, quando foram atingidas por um raio que caiu na praça durante o evento. Maria Eli precisou ser internada na UTI do Hospital Santa Marta.
Segundo nota divulgada pela unidade de saúde, Maria Eli estava hospitalizada desde o dia 26 de janeiro e apresentou evolução clínica satisfatória ao longo do período de internação.
De acordo com o hospital, a paciente foi acompanhada de forma contínua por uma equipe multidisciplinar, o que contribuiu para a estabilização do quadro clínico. Após a realização de exames complementares e a continuidade do plano terapêutico, os médicos autorizaram a alta hospitalar.
Os deputados bolsonaristas Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Bia Kicis (PL-DF) visitaram Maria Eli no hospital (foto abaixo) na última quarta-feira (28), além de outro ferido pelo raio na manifestação. Em meio a risadas, afirmaram que o acidente "energizou o povo".
Os deputados aparecem em vídeos e fotos publicados no Instagram ao lado de feridos, deitados em macas do hospital Santa Marta celebrando a recuperação dos manifestantes. Nos vídeos, os feridos falaram por chamada de vídeo com Nikolas. Maria Eli disse que "faria tudo de novo" e que se tivesse morrido “seria por uma causa justa e nobre”.
* Com informações do jornal Folha de S.Paulo e do portal UOL