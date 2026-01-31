02 de fevereiro de 2026
RECUPERAÇÃO

Mulher do Vale atingida por raio em ato de Nikolas recebe alta

Por Da redação | Brasília (DF)
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Maria Eli Silva (à esq. na foto) foi parar na UTI após ser atingida por um raio
Maria Eli Silva (à esq. na foto) foi parar na UTI após ser atingida por um raio

A moradora de Jacareí atingida por um raio durante manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta médica nessa sexta-feira (30) após permanecer internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Santa Marta, em Brasília.

Maria Eli Silva, 58 anos, ficou gravemente ferida quando o raio atingiu a área onde o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) promoveu a manifestação no domingo (25).

Na ocasião, algumas pessoas ficaram desacordadas e 89 precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Ao todo, 47 pessoas foram hospitalizadas e 11 precisaram de cuidados médicos maiores.

Uma delas foi a moradora de Jacareí, que estava com uma amiga em meio à multidão, sob chuva forte, quando foram atingidas por um raio que caiu na praça durante o evento. Maria Eli precisou ser internada na UTI do Hospital Santa Marta.

Segundo nota divulgada pela unidade de saúde, Maria Eli estava hospitalizada desde o dia 26 de janeiro e apresentou evolução clínica satisfatória ao longo do período de internação.

De acordo com o hospital, a paciente foi acompanhada de forma contínua por uma equipe multidisciplinar, o que contribuiu para a estabilização do quadro clínico. Após a realização de exames complementares e a continuidade do plano terapêutico, os médicos autorizaram a alta hospitalar.

Os deputados bolsonaristas Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Bia Kicis (PL-DF) visitaram Maria Eli no hospital (foto abaixo) na última quarta-feira (28), além de outro ferido pelo raio na manifestação. Em meio a risadas, afirmaram que o acidente "energizou o povo".

Os deputados aparecem em vídeos e fotos publicados no Instagram ao lado de feridos, deitados em macas do hospital Santa Marta celebrando a recuperação dos manifestantes. Nos vídeos, os feridos falaram por chamada de vídeo com Nikolas. Maria Eli disse que "faria tudo de novo" e que se tivesse morrido “seria por uma causa justa e nobre”.

* Com informações do jornal Folha de S.Paulo e do portal UOL

