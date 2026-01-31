Um homem foi preso por tráfico de drogas em Lorena, na tarde de sexta-feira (30), durante operação de policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia). Foram apreendidos 3,5 quilos de drogas.

A ação ocorreu por volta das 16h30, no Parque Rodovias, quando os policiais militares prenderam o homem por tráfico de drogas.