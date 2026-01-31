02 de fevereiro de 2026
COMBATE AO TRÁFICO

Baep prende homem por tráfico e apreende 3,5 kg de drogas no Vale

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Drogas apreendidas pelo Baep em Lorena
Drogas apreendidas pelo Baep em Lorena

Um homem foi preso por tráfico de drogas em Lorena, na tarde de sexta-feira (30), durante operação de policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia). Foram apreendidos 3,5 quilos de drogas.

A ação ocorreu por volta das 16h30, no Parque Rodovias, quando os policiais militares prenderam o homem por tráfico de drogas.

Foram apreendidos 22 pedaços de maconha, um tijolo de maconha, 907 microcápsulas de cocaína, quatro porções de cocaína e sete pedras de crack, que somaram 3,502 quilos de drogas.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Guaratinguetá. O suspeito permaneceu preso e à disposição da justiça.

