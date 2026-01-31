O Corpo de Bombeiros fez buscas em córrego inundado de Caraguatatuba após receber informações de que um motoboy teria caído com a moto no local, que transbordou devido às fortes chuvas no Litoral Norte.

As buscas foram feitas em toda a extensão do córrego no bairro de Indaiá, na noite dessa sexta-feira (30).