O Corpo de Bombeiros fez buscas em córrego inundado de Caraguatatuba após receber informações de que um motoboy teria caído com a moto no local, que transbordou devido às fortes chuvas no Litoral Norte.
As buscas foram feitas em toda a extensão do córrego no bairro de Indaiá, na noite dessa sexta-feira (30).
A informação apontava que um motoboy pilotando uma motocicleta preta, com capacete branco, teria tentado atravessar uma área alagada próxima à praia e à Guarda Mirim Juarez, no bairro Indaiá, em Caraguatatuba.
Segundo mensagens que circularam em grupos do litoral, o homem teria sido “sugado” pela água em um córrego inundado.
Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros fizeram buscas no local, mas nada foi encontrado. “Sobre essa ocorrência, nossa equipe fez a busca em toda área do córrego e nada foi localizado”, informou o Corpo de Bombeiros na manhã deste sábado (31).