Familiares e amigos de Carlos Alberto Chagas Júnior, 21 anos, se despedirão dele na manhã deste sábado (31), em São José dos Campos. O sepultamento está marcado para as 10h no Cemitério Municipal Colônia Paraíso (Morumbi), no Residencial Gazzo, na região sul da cidade.

Carlos Alberto morreu dias após ter sido baleado na cabeça por um policial militar. Ele estava em uma moto com registro de furto e sem capacete quando desobedeceu a ordem de parada. Na sequência, foi atingido por um tiro na cabeça. O caso aconteceu na noite de domingo (25), na região sul da cidade, e segue em investigação.