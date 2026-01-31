A PRF (Polícia Rodoviária Federal) fez em São José dos Campos, na pista marginal da rodovia Presidente Dutra, na altura do km 148, a fiscalização do Dia Nacional da Conscientização Álcool Zero no Trânsito.

A atividade foi realizada na noite dessa sexta-feira (30), na marginal da pista sentido Rio de Janeiro, nas proximidades do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), até as 23h.