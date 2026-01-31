A PRF (Polícia Rodoviária Federal) fez em São José dos Campos, na pista marginal da rodovia Presidente Dutra, na altura do km 148, a fiscalização do Dia Nacional da Conscientização Álcool Zero no Trânsito.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A atividade foi realizada na noite dessa sexta-feira (30), na marginal da pista sentido Rio de Janeiro, nas proximidades do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), até as 23h.
A fiscalização contra a mistura de álcool e direção foi realizada em parceria com o Detran-SP, a Polícia Militar e a Secretaria de Mobilidade Urbana de São José dos Campos. Trata-se de operação integrada nacional de fiscalização com foco preventivo na embriaguez ao volante.
Segundo a corporação, a atividade tem o objetivo de “ampliar a percepção de risco e dissuadir a condução sob efeito de álcool”.
A ação ocorreu em todas as 157 delegacias da PRF no Brasil no mesmo dia e horário, mostrando o “Estado brasileiro unido no combate aos sinistros graves e na preservação de vidas”, informou a PRF.