02 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LEI MARIA DA PENHA

Homem é preso após descumprir medidas protetivas em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Abordagem foi realizada por equipe de Força Tática
Abordagem foi realizada por equipe de Força Tática

Um homem foi preso pela Polícia Militar em Jacareí, nessa sexta-feira (30), após descumprir medidas protetivas de urgência, crime previsto pela Lei Maria da Penha. O caso é relacionado à violência contra a mulher e o homem vinha sendo procurado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A captura foi feita por policiais militares do 41° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). A abordagem foi realizada por equipe de Força Tática durante patrulhamento pela rua Santa Cecília, no bairro Jardim Mesquita.

Após consulta dos dados, constatou-se que o homem era procurado da Justiça pelo descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. O homem recebeu voz de prisão e permaneceu à disposição da Justiça.

“A Polícia Militar reforça seu compromisso na defesa das mulheres vítimas de violência, atuando de forma firme para interromper o ciclo da violência doméstica e familiar”, afirmou a corporação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários