Um homem foi preso pela Polícia Militar em Jacareí, nessa sexta-feira (30), após descumprir medidas protetivas de urgência, crime previsto pela Lei Maria da Penha. O caso é relacionado à violência contra a mulher e o homem vinha sendo procurado.

A captura foi feita por policiais militares do 41° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). A abordagem foi realizada por equipe de Força Tática durante patrulhamento pela rua Santa Cecília, no bairro Jardim Mesquita.