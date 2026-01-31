A Prefeitura de Jacareí abriu concurso público para contratação e cadastro reserva na área de educação, saúde e outros setores do município. São 101 vagas, cadastro reserva e salários de até R$ 10,9 mil. As inscrições são online e têm prazo definido, com pagamento por boleto e regras de isenção para doadores, além de reserva de vagas para PCD.

O edital prevê cargos de professor (30 horas semanais), com vencimento básico mensal informado no Boletim Oficial e chamamento também via cadastro reserva (CR). São nove vagas.