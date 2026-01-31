A Prefeitura de Jacareí abriu concurso público para contratação e cadastro reserva na área de educação, saúde e outros setores do município. São 101 vagas, cadastro reserva e salários de até R$ 10,9 mil. As inscrições são online e têm prazo definido, com pagamento por boleto e regras de isenção para doadores, além de reserva de vagas para PCD.
O edital prevê cargos de professor (30 horas semanais), com vencimento básico mensal informado no Boletim Oficial e chamamento também via cadastro reserva (CR). São nove vagas.
Professor 30 horas – Arte: vencimento base de R$ 3.652,72, 4 + CR (ampla concorrência), taxa de inscrição R$ 12,50. Requisito: Licenciatura Plena em Artes.
Professor 30 horas – Educação Especial: vencimento base de R$ 3.652,72, 5 + CR (com reserva para PCD), taxa de inscrição R$ 12,50. Requisitos: Licenciatura em Educação Especial; ou Pedagogia com habilitação em Educação Especial; ou Pedagogia com pós-graduação na área (mínimo de 360 horas), conforme edital.
As inscrições poderão ser feitas entre 31 de janeiro e 19 de fevereiro até 21h. A taxa de inscrição é de R$ 12,50. As provas estão previstas para acontecer no dia 22 de março às 9h. Acesse as informações clicando aqui.
Há 53 vagas para cargos em níveis médio, técnico e superior. Entre os destaques estão:
Agente Social (40h): vencimento base R$ 2.606,37.
Comprador (40h): vencimento base R$ 2.949,92.
Engenheiro Ambiental (40h): vencimento base R$ 8.230,14.
Fiscal Ambiental (40h): vencimento base R$ 2.949,92.
Professor de Educação Física (20h): vencimento base R$ 2.606,37 (exige superior em Ed. Física e registro no conselho).
Técnico em Agropecuária (40h): vencimento base R$ 2.606,37.
Técnico de Contabilidade (40h): vencimento base R$ 2.606,37.
Técnico em Gestão Municipal (40h): vencimento base R$ 2.606,37 (com previsão de CR e reserva para PCD).
O edital também descreve benefícios adicionais, como vale-refeição por dia trabalhado (conforme jornada), vale-alimentação e vale-transporte (com regras específicas para concessão e desconto em folha)
Para a Defesa Civil, estão previstas quatro vagas: Agente de Defesa Civil: 4 vagas + cadastro reserva.
São 35 vagas na área da saúde:
Agente Comunitário de Saúde (Regiões 1 a 5): 5 vagas + cadastro reserva
Agente de Combate às Endemias: 2 vagas + CR
Auxiliar em Saúde Bucal: 2 vagas + CR
Dentista 20h – Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial: 1 vaga + CR
Dentista 20h – Endodontia: cadastro reserva
Dentista 20h – Especialidade em PCD: cadastro reserva
Dentista 20h – Prótese: 1 vaga + CR
Dentista 20h – Odontopediatria: cadastro reserva
Dentista 20h – Periodontia: cadastro reserva
Dentista 40h: 1 vaga + CR
Farmacêutico: cadastro reserva
Fiscal Sanitário: 1 vaga + CR
Fisioterapeuta: cadastro reserva
Fonoaudiólogo: 1 vaga + CR
Médico 12h – Autorizador: 1 vaga + CR
Médico 12h – Plantonista: 1 vaga + CR
Médico 20h – Auditor: 1 vaga + CR
Médico 20h – Clínico Geral: 1 vaga + CR
Médico 20h – Especialidades: 8 vagas + CR
Dermatologista
Endocrinologista
Fisiatra
Ginecologista
Infectologista
Pediatra
Psiquiatria Adulto
Psiquiatria Infantil
Médico 20h – Regulador: 1 vaga + CR
Médico Generalista 40h: 1 vaga + CR
Nutricionista: 1 vaga + CR
Psicólogo: 3 vagas + CR
Terapeuta Ocupacional: 3 vagas + CR
Isenção da taxa e PCD
Os editais publicados para o preveem possibilidade de isenção para perfis previstos em leis municipais (como doadores), com cronograma de solicitação, divulgação do resultado e período para recurso. Se a solicitação for indeferida, o candidato ainda pode emitir a 2ª via do boleto e pagar a taxa dentro do prazo.
Há reserva de vagas para candidatos com deficiência (PCD) e o edital exige o envio de laudo médico com CID, dentro do prazo estipulado, para a organizadora do concurso, conforme regras detalhadas no próprio Boletim Oficial.