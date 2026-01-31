Um casal de moto ficou ferido após bater em um cachorro na rodovia SP-55, no trecho do bairro Toninhas, em Ubatuba. O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (30), por volta das 17h45.
Segundo o Corpo de Bombeiros, devido ao tráfego intenso de veículos, o motociclista colidiu com o cachorro que atravessava a rodovia.
O motociclista e sua esposa, que estava na garupa da moto, caíram na rodovia. Segundo os bombeiros, eles sofreram contusões em membros inferiores e superiores. O motociclista foi socorrido pelo resgate e sua mulher pelo Samu.
A ocorrência contou com apoio da Polícia Rodoviária Estadual, para segurança e sinalização do trânsito no local. O motociclista e sua mulher são moradores de Ubatuba.