02 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Casal fica ferido após moto bater em cachorro na SP-55, na região

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Local do acidente na SP-55, em Ubatuba
Local do acidente na SP-55, em Ubatuba

Um casal de moto ficou ferido após bater em um cachorro na rodovia SP-55, no trecho do bairro Toninhas, em Ubatuba. O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (30), por volta das 17h45.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o Corpo de Bombeiros, devido ao tráfego intenso de veículos, o motociclista colidiu com o cachorro que atravessava a rodovia.

O motociclista e sua esposa, que estava na garupa da moto, caíram na rodovia. Segundo os bombeiros, eles sofreram contusões em membros inferiores e superiores. O motociclista foi socorrido pelo resgate e sua mulher pelo Samu.

A ocorrência contou com apoio da Polícia Rodoviária Estadual, para segurança e sinalização do trânsito no local.  O motociclista e sua mulher são moradores de Ubatuba.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários