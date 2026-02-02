Um motociclista morreu na madrugada desta quinta-feira (29) após um grave acidente de trânsito envolvendo uma moto e um automóvel. A vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local, segundo informações de testemunhas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A colisão ocorreu por volta das 3h30, na Avenida Giovanni Gronchi, nas proximidades do Texas, em São Paulo. Com o impacto, a via ficou parcialmente interditada, provocando lentidão e congestionamento no sentido centro logo nas primeiras horas da manhã.