TRAGÉDIA

Motociclista morre após se chocar com carro de madrugada

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Um motociclista morreu na madrugada desta quinta-feira (29) após um grave acidente de trânsito envolvendo uma moto e um automóvel. A vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local, segundo informações de testemunhas.

A colisão ocorreu por volta das 3h30, na Avenida Giovanni Gronchi, nas proximidades do Texas, em São Paulo. Com o impacto, a via ficou parcialmente interditada, provocando lentidão e congestionamento no sentido centro logo nas primeiras horas da manhã.

O acidente causou reflexos significativos no tráfego da região, afetando motoristas que seguiam para o trabalho no início do dia. A dinâmica da colisão ainda não foi divulgada oficialmente.

Equipes de resgate e autoridades de trânsito foram acionadas para atender a ocorrência, realizar os procedimentos necessários e controlar o fluxo de veículos. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

Com informações do Vila Andrade News