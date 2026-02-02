A morte de um cachorro comunitário, atingido por vários disparos de arma de fogo, causou revolta e comoção entre moradores. O animal, conhecido como Caramelo, era dócil, convivida com a vizinhança e não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como maus-tratos a animais e disparo de arma de fogo, e a polícia investiga a autoria do crime.
O episódio ocorreu no Jardim Três Marias, na zona leste de São Paulo, no dia 18 de janeiro. Caramelo vivia na região sem tutor fixo, mas era alimentado e cuidado por moradores e comerciantes locais, tornando-se parte da rotina da comunidade.
De acordo com relatos e imagens de câmeras de segurança, o cachorro estava próximo à entrada de um shopping da Avenida Ragueb Chohfi, acompanhado por seguranças que também ajudavam a cuidar do animal. Em determinado momento, Caramelo começou a latir e permaneceu por alguns segundos na calçada em frente ao local.
As gravações mostram quando um homem se aproxima, saca uma arma e dispara diversas vezes contra o cachorro. Após os tiros, o suspeito deixa o local tranquilamente. Caramelo morreu ainda no local, sem possibilidade de socorro.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e encontrou um dos seguranças do shopping, que relatou ter visto o autor discutindo e empurrando uma mulher pouco antes do crime. O latido do cachorro teria motivado a ação violenta.
Ainda conforme o registro policial, foram encontrados estojos de munição na via. Os agentes constataram múltiplas perfurações no corpo do animal, enquanto testemunhas relataram ter ouvido mais de dez disparos.
O caso segue sob investigação, e imagens de segurança são analisadas para identificar o autor. Moradores da região cobram justiça e pedem a prisão do responsável pela morte de Caramelo, um animal que, segundo eles, não representava ameaça e era querido por todos.