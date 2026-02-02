A morte de um cachorro comunitário, atingido por vários disparos de arma de fogo, causou revolta e comoção entre moradores. O animal, conhecido como Caramelo, era dócil, convivida com a vizinhança e não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como maus-tratos a animais e disparo de arma de fogo, e a polícia investiga a autoria do crime.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O episódio ocorreu no Jardim Três Marias, na zona leste de São Paulo, no dia 18 de janeiro. Caramelo vivia na região sem tutor fixo, mas era alimentado e cuidado por moradores e comerciantes locais, tornando-se parte da rotina da comunidade.