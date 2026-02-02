Uma mulher escapou de uma tentativa de assalto após reagir e pedir ajuda em via pública. A ação foi registrada por câmeras de segurança e mostra o momento em que o suspeito se aproxima em uma motocicleta, mas desiste do crime ao perceber a reação da vítima.

O caso ocorreu na Rua Linhares de Lacerda, na Zona Sul de São Paulo. As imagens mostram o homem se aproximando da mulher, indicando a intenção de abordá-la.