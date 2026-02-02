Uma mulher escapou de uma tentativa de assalto após reagir e pedir ajuda em via pública. A ação foi registrada por câmeras de segurança e mostra o momento em que o suspeito se aproxima em uma motocicleta, mas desiste do crime ao perceber a reação da vítima.
O caso ocorreu na Rua Linhares de Lacerda, na Zona Sul de São Paulo. As imagens mostram o homem se aproximando da mulher, indicando a intenção de abordá-la.
Ao notar a movimentação do suspeito, a vítima passou a gritar por socorro, o que chamou a atenção de moradores e de pessoas que circulavam pela região. Com a reação imediata e o aumento do fluxo de pessoas no local, o suspeito recuou.
Sem conseguir levar nenhum pertence, o motociclista fugiu logo em seguida. Não há informações sobre registro de feridos, e o caso pode ser apurado pelas autoridades com base nas imagens de segurança.